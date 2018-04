Regjeringspartiene råder Jensen til å myke opp kravene til unge boligkjøpere

innenriks

Mens Finanstilsynet har gått inn for å stramme inn bankenes mulighet til å fravike de strenge boliglånskravene, mener finanskomiteens medlemmer fra Høyre, Frp og KrF at kravene i stedet bør mykes opp, skriver E24.

Medlemmene ber i en merknad regjeringen «vurdere hvordan bankenes fleksibilitet i større grad kan ivareta unge og førstegangsetablerere som har gode inntektsutsikter, men som ikke oppfyller de generelle regler i boliglånsforskriften».

– Det viktigste for oss er at ungdom lettere kommer inn på markedet. Dette sender vi en tydelig melding om, sier Mari Holm Lønseth, komitémedlem og stortingsrepresentant i Høyre.

I dagens boliglånsforskrift kan man få innvilget et boliglån som ikke er større enn at samlede lån holder seg innenfor fem ganger inntekten. Dessuten kan boliglånet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Det innebærer at de som skal kjøpe bolig, er nødt til å stille med en egenkapital på 15 prosent.

Bankene kan imidlertid gjøre unntak for kravene for inntil 10 prosent av alle boliglånene i Norge, dersom det enkelte unntak vurderes som forsvarlig. Finanstilsynet har anbefalt å stramme inn denne unntaksmuligheten til 8 prosent.

– Man må selvsagt fortsette å ha god kontroll med utlånene, og det er viktig at gjeldsgraden ikke blir for høy. Men når vi ser at mange med god betjeningsevne holdes utenfor boligmarkedet, er mitt råd til Siv Jensen å finne løsninger som gjør det lettere for unge å få lån, sier Lønseth.

