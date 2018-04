innenriks

En mann i slutten av 50-årene var savnet i Karasjok-området etter at venner av han ble bekymret da de ikke hadde hørt fra han siden onsdag.

Politiet iverksatte fredag kveld en leteaksjon etter mannen. Like før klokken 1 natt til lørdag opplyser de at han er funnet i god behold, men at han blir tatt med til lege for helsesjekk.

