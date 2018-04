Frp sier ja til assistert befruktning

innenriks

De to andre regjeringspartiene Høyre og Venstre har allerede sagt ja til assistert befruktning for enslige. Søndag kom flertallet på Frp-landsmøtet til samme konklusjon. Men i spørsmål som disse er det ikke uvanlig at stortingsrepresentantene fristilles, og slik kan det bli for Frps del.

– Det vil bli tatt opp på et gruppemøte i stortingsgruppa om representantene skal fristilles, sier Frps helsepolitiker Bård Hoksrud til NTB.

I dag er det bare gifte eller samboere som kan få tilbud om assistert befruktning.

– Det at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning for enslige betyr ikke at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger, heter det i den vedtatte resolusjonen.

I fjor sa Frp-landsmøtet nei til surrogati og ja til eggdonasjon. Stortingets helse- og omsorgskomité skal 8. mai avgi innstilling til stortingsmeldingen om bioteknologi, som tar for seg nettopp disse spørsmålene og flere forhold knyttet til fosterdiagnostikk.

