Spent Grande hilste Frp-landsmøtet for første gang

innenriks

– Jeg er litt spent på mottakelsen, sa Trine Skei Grande til NTB før hun entret landsmøtesalen på Gardermoen søndag. Mottakelsen hun fikk, viste at det var liten grunn til nervøsitet.

– I store deler av mitt liv har jeg aldri trodd at jeg skulle si dette: Kjære Fremskrittspartiets landsmøte, sa Grande før hun slo et slag for politiske kompromisser og oppfordret sine nye alliansepartnere til ikke å la seg blende av riddere i blank rustning – fordi de aldri har vært i kamp.

– Vi står sammen om de viktige sakene. Samarbeidet har jo vært vanskelig til tider, men vi klarer jo å få til noe. Og det er jo det man skal måles på i politikken, sier hun til NTB.

At det er avstand mellom Venstre og Frp i flere saker ble synliggjort like før Grande tok plass på talerstolen søndag: Med overveldende flertall gikk Frp inn for å forby bønnerop i offentlige rom.

– Frp må få lov til å mene det. Men jeg tror ikke dette er et problem som folk føler på i hverdagen, sier Grande.

(©NTB)