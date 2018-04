Wara: 30 nye politifolk til Groruddalen

innenriks

Ifølge Aftenposten var Wara senest søndag i kontakt med Oslo-politiet.

Han opplyser at det allerede er satt i gang tiltak for økt tilstedeværelse, i tillegg til økt politistyrke.

– Det betyr mer synlig politi i gatene, sier justisministeren.

VG meldte søndag at to ubehagelige hendelser på Vestli forrige helg gjør at politiet ber Natteravnene om å stoppe all patruljering i bydelen. Det dreide seg om sjikane og steinkasting fra opp mot 20 ungdommer.

Lørdag ettermiddag ble det avfyrt skudd i en pizzarestaurant på Vestli. Ingen ble skadd. Søndag kveld var det tumulter ved Tveita, der flere mindreårige gutter ble tatt med slagvåpen.

