1 prosent av ungdom i Oslo er kriminelle gjengangere

Det er tall hentet ut fra Salto-rapporten som offentliggjøres 8. mai som viser hvor mange osloungdommer som har vært i kontakt med politiet. De aller, aller fleste, 97 prosent, har aldri vært i politiets søkelys. Alle skyteepisodene den siste tiden gir et feil inntrykk, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det er uakseptabelt at noen få ungdommer skremmer folk i våre nærmiljø med lovbrudd. Det er en politioppgave å hindre den slags oppførsel, og vi samarbeider godt med politiet, sier byrådslederen.

Tallene viser at 3 prosent av ungdom mellom 10 og 17 år er det som står for det meste av kriminaliteten. Og 2 prosent defineres som éngangskriminelle. Det er 1 prosent av ungdommen som begår svært mange straffbare handlinger. I 2017 sto denne gruppen alene for 37 prosent av de kriminelle handlingene, opplyser byrådet.

– Det er for disse ungdommene vi trenger å få satt inn ressursene, sier Johansen.

Han påpeker at Oslo er en trygg by, men sier det ikke finnes utfordringer. Han uttrykker glede over at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har satt inn økte ressurser for å møte gjengkriminaliteten.

– Det er tydelig at vi trenger mer politi til å gjøre etterforskning og forebygging og at det er behov for en koordinert innsats i disse områdene. Som Norges desidert største by kan ikke kriminalitetsbildet i Oslo sammenlignes noe annet sted i Norge, avslutter Johansen.

