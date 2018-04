Tiltalt mann erkjenner gjentatte overgrep mot stedatter

innenriks

Overgrepene skal hovedsakelig ha skjedd mens fornærmede gikk på barneskolen. Ifølge tiltalen har mannen også filmet og tatt bilder av noen av overgrepene.

– Min klient er svært langt nede. Han angrer på hva han har utsatt fornærmede for. Hans tanker går nå til fornærmede og resten av familien. Min klient håper at fornærmede får all den hjelpen hun kan få, sier mannens forsvarer, advokat Ida Gjerseth, til Stavanger Aftenblad.

Mannen ble pågrepet og senere varetektsfengslet i fjor høst på grunn av gjentakelsesfare, og har sittet i varetekt i påvente av at rettssaken starter 22. april. Politiet ble kjent med forholdet som følge av at en part i saken tok kontakt.

– Min klient har samarbeidet med politiet fra starten av etterforskningen. Han har innsett at han trenger hjelp, men denne hjelpen har han ikke tidligere fått. Han håper at han nå kan få et tilbud i fengselet, sier Gjerseth.

Den svært alvorlige og omfattende tiltalen mot mannen teller flere punkter enn overgrepene mot stedatteren. Mannen er også tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen sønn, noe han nekter straffskyld for.

I tillegg er han tiltalt for å ha tatt seksualiserte bilder av to mindreårige jenter, noe han har erkjent straffskyld for.

