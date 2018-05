Bakke-Jensen: Lokale grupper i Syria ble nøye vurdert 

innenriks

Han redegjorde onsdag om det norske militære bidraget til kampen mot IS, også kjent som ISIL, i Syria og Irak.

– Det har de siste ukene vært oppslag i mediene om det norske spesialstyrkebidraget som tidligere opererte i Syria. De opererte i 2016–2017 sammen med lokale partnere i Syria for å bekjempe ISIL-grupper som truet Irak, sa Bakke-Jensen.

Innsatsen ble avsluttet i oktober 2017.

– Jeg vil presisere at lokale partnere ble grundig undersøkt av koalisjonen før Forsvaret innledet samarbeid. Koalisjonens støtte har hele tiden forutsatt at partnerne kun skulle kjempe mot ISIL. I løpet av samarbeidet fulgte vårt personell disse avdelingene tett og forvisset seg om at de ikke kjempet mot andre enn ISIL.

Militsene skulle altså kjempe mot IS, ikke mot president Assads styrker. Men kilder i opprørsgruppene har overfor Klassekampen sagt at de hele tiden har kjempet ikke bare mot IS, men også mot Syrias president Bashar al-Assad.

– Jeg har helt fra starten vært helt klar på at jeg kjemper mot IS og Assad-styrker, sa Muhannad al-Talla til avisa nylig.

