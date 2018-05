Navarsete sliter med tilliten til deltakerne på hytteturen

innenriks

Navarsete er innstilt på å legge saken bak seg etter at Vest politidistrikt bestemte seg for ikke å etterforske sexmeldingen som ble anmeldt av Senterpartiet før helgen.

– Jeg tar politiets beslutning til orientering. Jeg vil ikke mene noe om de vurderingene politiet har gjort. Først og fremst mener jeg det er trist at partiet ikke har klart å finne ut hvem som sendte meldingen. For meg er det viktigste at andre saker om seksuell trakassering i Senterpartiet blir håndtert bedre enn denne, uttaler Navarsete til NTB.

Mulig ikke straffbart

Påtaleansvarlig Ronny Iden i Vest politidistrikt begrunner henleggelsen med hensynet til ressursbruk og sier at en «samlet vurdering» tilsier at det blir feil å prioritere saken.

– Saken befinner seg i grenselandet for hva som omfattes av de aktuelle paragrafene i straffeloven. Når saken i tillegg er to år gammel, vurderer vi det slik at det ikke er riktig å prioritere den, sier Iden til NTB.

Han påpeker at det å sende en melding med teksten «Vi har lyst på fitta di» godt mulig ville blitt vurdert som ikke straffbart dersom politiet hadde åpnet etterforskning.

Kun som skurk

Overfor Bergens Tidende sier Navarsete at politiet kun etterforsker saker der hun er skurken, ikke offer.

For to år siden mistet hun sertifikatet og fikk et forelegg for råkjøring, og også i 2008 ble det igangsatt etterforskning etter at hun satt i bilen da en rådgiver i Samferdselsdepartementet kjørte for fort.

Begrunnelsen den gang var at saken fikk stor oppmerksomhet, og Navarsete mener at det samme må kunne sies om hennes sak nå.

Tvil om tillit

Onsdag kveld retter den sykmeldte stortingsrepresentanten fra Sogn og Fjordane blikket fremover.

– Jeg skal legge denne saken bak meg. Men det vil ikke være like enkelt for meg å ha tillit til alle deltakerne på hytteturen i fremtiden. Så får det være opp til partiet å vurdere om de som har stått bak meldingen, fortjener partiets tillit videre, skriver hun i en epost til NTB.

Navarsete legger til at på grunn av sykmeldingen ønsker hun ikke å kommentere saken bredt til alle medier.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar henleggelsen til etterretning.

– Jeg vil nå kalle inn til sentralstyremøte og lande denne saken i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Vedum til NTB.

Truet med politiet

Vedum håpet at trusselen om politianmeldelse ville få den eller de som sto bak meldingen til Navarsete, til å melde seg frivillig, noe som ikke førte fram.

Meldingen ble sendt til Navarsetes meldingsinnboks på Facebook. Den ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med ni andre menn, blant annet Ola Borten Moe og flere av hans allierte.

Søberg er utenfor mistanke, ifølge Navarsete. Alle de andre nekter for å ha sendt meldingen og samtlige avviser å vite hvem som gjorde det.

Borten Moe har fratrådt som nestleder i partiet inntil saken er landet. Han har beklaget overfor Navarsete via et innlegg på Facebook, der han også skriver at den som sendte meldingen skylder en egen beklagelse.

Morten Søberg vurderer om han skal anmelde bruken av telefonen som et mulig identitetstyveri.