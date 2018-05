Regjeringen gir all digital journalistikk momsfritak

innenriks

– Vi har gjennomført momsfritak for elektroniske medier, selv om vi ikke fikk en mikropromille av gjennomslag blant velgerne for det. Jeg er glad for at vi nå kan si at vi vil utvide den momsen til å gjelde alle tidsskrifter – også digitalt, sa Grande da hun åpnet Nordiske Mediedager i Bergen onsdag.

Nyheten vakte full jubel i salen i Media City Bergen, skriver Medier24.

Grande sa i talen at de nå skal bruke tid på å finne ut hvordan dette skal gjennomføres.

– Vi skal finne den lovmessige avgrensingen, så får vi fjernet den urettferdige forskjellsbehandlingen, sa Venstre-statsråden.

Allerede i Venstres alternative budsjett i fjor høst gikk partiet inn for å utvide momsfritaksordningen til å gjelde alle medier. For to år siden vedtok regjeringen momsfritak for nyheter og aktualitet, men ikke for fagpressen og enkeltartikler.

– Det er fantastisk gledelig at kulturministeren nå slår fast at det i revidert nasjonalbudsjett åpnes for at de fagtidsskrifter som i dag har momsfritak på papir – nå skal få det digitalt, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen til avisen.

