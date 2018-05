Gallerieier mister alt – storbrann i Porsgrunn ute av kontroll

innenriks

Storbrannen herjer på Osebro, den best bevarte delen av Porsgrunn sentrum, torsdag kveld. Her har det vært drevet handels- og næringsvirksomhet i mange hundre år, samtidig som bydelen også er et av byens eldste boligstrøk.

Store deler av bygningsmassen i bydelen er bevaringsverdig. Det gjelder også den to etasjer høye bygningen som brenner. I to tilstøtende fløyer er det flere mindre næringsvirksomheter. De blir trolig også rammet hardt av brannen.

– Det ser veldig, veldig ille ut. Hele galleriet mitt brenner. Det er ingenting igjen av det, sier daglig leder og innehaver Trude Lyng av Galleri Osebro i bygningen som brenner til NTB.

Hun sto på utsiden og fulgte fortvilet brannvernet kamp mot flammene. I 22-tiden syntes det håpløst å skulle få reddet bygningen fra 1800-tallet.

Åpne flammer

I 21.30-tiden sto flammene opp av taket på en stor, eldre trebygning. På grunn av stor spredningsfare, ble nabobygg i området evakuert for 13 personer, opplyser politiet. Direktesendingen til NRK viser en voldsom røykutvikling, åpne flammer og at det kom røyk også fra taket på en tilstøtende bygning.

– Dette er en historisk del av byen, en unik trehusbebyggelse ved elva. Et fantastisk område hvor det er fullt av liv, sier en sørgmodig Porsgrunn-ordfører, Robin Kåss, til VG.

Storgata og Lilleelvgata er sperret for ferdsel på grunn av brannen. Politiet ber de mange skuelystne holde seg unna brannområdet. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange bygninger som står i fare for å bli tatt av flammene, ifølge operasjonsleder Jarle Hopperstad i Sørøst politidistrikt.

– Vi har kalt ut alt vi har av mannskaper og setter alle kluter til. Brannvesenet holder fremdeles på med slokking, og vi vurderer nå om flere må evakueres, sier han til Telemarksavisa.

Så sent som 22. april i år brant det i et annet gammelt trehus i Storgata i Porsgrunn, ifølge Varden.

Røykdykkere inn

Trude Lyng frykter at brannen startet i hennes lokaler.

– Det er ingen som vet hvordan brannen startet, men det kan se ut som om den startet på loftet hos meg. Jeg ble varslet med en telefon om at det ryker fra taket mitt, sier Lyng.

Pål Arvei jobber er kokk på restauranten som ligger i samme bygg, Kafé K, og han forteller til Varden at brannvesenets røykdykkere måtte bryte seg inn i bygget.

– Det var nok ingen til stede i bygget da det begynte å brenne. Vi både hørte og så at røykdykkerne måtte slå inn dørene på bygget, sier Arvei.

Brannvesenet fra Skien og Bamble bistår i slukkearbeidet. Også branngruppa til Røde Kors er sendt til stedet.

