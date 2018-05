Nytt styre i Innovasjon Norge

innenriks

Det nye styret ble oppnevnt i et foretaksmøte torsdag.

Etter forslag fra valgkomiteen er det oppnevnt fire nye medlemmer. I tillegg til at Gunnar Bovim er valgt inn som ny styreleder kommer også Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Statoil, Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks Produkter, og Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark og tidligere finansminister, inn i styret.

Bråket rundt Innovasjon Norge oppsto fordi daværende styreleder Per Otto Dyb i mars mente at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsøkte å instruere ham til å droppe vurderingen av ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Dyb valgte å trekke seg fordi han opplevde at næringsministeren forsøkte å gripe inn i prosessen.

Isaksen nektet for å ha instruert Dyb, men sa han ga et klart råd om at det var uheldig å bytte ut daglig leder samtidig som styreleder, da Dyb ikke var nominert til å fortsette i styrejobben.

I april ble det kjent at Bovim var spurt om å bli ny styreleder. Da uttalte han at han bare ville påta seg vervet dersom han var ønsket av hele Innovasjon Norge.

– Dersom innstillingen skulle vise seg å gi opphav til kontroverser, er ikke dette noe jeg vil ønske å gå inn i, sa han til Universitetsavisa.

(©NTB)