Sandberg må svare Stortinget om kontakt med lobbyist på nytt

innenriks

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil vite om Sandberg selv har gitt sin private epostadresse til kommunikasjonssjef Frode Reppe. Dessuten må ministeren svare på om hans statssekretær Roy Angelvik delte børssensitiv informasjon med Reppe tre uker før informasjonen ble offentlig.

Bakgrunnen for spørsmålene er opplysninger Reppe har gitt under ed i forbindelse med en arbeidsrettssak. Sandberg ville ha sensitiv informasjon via sin private epostadresse, fortalte Reppe i Sør-Trøndelag tingrett tidligere denne måneden.

Sandberg vitnet også i rettssaken, som er knyttet til at Reppe mistet jobben som kommunikasjonssjef. Han sa da at det er greit at Reppe og andre forsøker å nå politikere via ulike kanaler.

Også i oktober ba kontrollkomiteen om svar fra Sandberg i saken, men er åpenbart ikke ferdig med saken.

– Det er nødvendig å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som har vært fiskeriministerens og den politiske ledelsens rolle, heter det i brevet fra komiteen.

