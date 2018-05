Norwegian-kjøp falt i fisk – aksjekursen stupte

innenriks

Ifølge presentasjonsmateriale fra IAG i anledning selskapets førstekvartalsresultat fremgår det at selskapet «har hatt kontakt med Norwegian-styret om et mulig bud, uten å oppnå enighet», melder Dagens Næringsliv.

Norwegian bekreftet fredag formiddag framstillingen og utfallet av samtalene med IAG.

Det er en snau måned siden britisk-spanske International Airlines Group – IAG – kjøpte seg opp til en eierandel på 4,6 prosent i Norwegian Air Shuttle og kunngjorde at de vurderte å by på hele selskapet. IAG eier blant annet British Airways og har eierinteresser som representerer en samlet flåte på 547 fly.

«IAG vurderer nå sine muligheter knyttet til Norwegian», heter det videre.

Avviste to bud

Norwegian-styret bekreftet fredag å ha fått to bud på kjøp av 100 prosent av aksjene i flyselskapet. Begge budene ble blankt avvist fordi de verdsatte Norwegian for lavt.

– Budene er vurdert sammen med Norwegians finansielle og juridiske rådgivere og ble enstemmig avvist på grunnlag av at de verdsatte Norwegian og utsiktene til selskapet for lavt, skriver Norwegian i en melding knyttet til nyheten om uenigheten med IAG.

Selskapet har også hatt andre beilere i kjølvannet av at IAG flagget sin interesse, uten at henvendelsene materialiserte seg i noe som helst, opplyser Norwegian.

Selskapet hadde en gjeld på 24,7 milliarder kroner og egenkapital på 2,1 milliarder kroner kom det fram da Norwegian la fram kvartalsresultatet sitt nylig. Det er før selskapet har gjennomført innhenting av 1,5 milliarder kroner i frisk egenkapital, ifølge DN.

Kursen faller

Få minutter nyhetsmeldingen om at IAGs kjøp av Norwegian falt i fisk fredag formiddag, var aksjekursen til det norske flyselskapet ned nesten 9 prosent. Halvveis i børsdagen hadde kursen falt rundt 12 prosent, før den ved børsens stengetid hadde sunket med snaue 10 prosent.

Det skjer imidlertid etter en eventyrlig verdiøkning i Norwegian-aksjen den siste tiden, nettopp som følge av at IAG kjøpte nesten 5 prosent av aksjebeholdningen og varslet sin interesse for selskapet.

Selv om styret ikke ønsker å selge, må det vurdere bud som kommer inn og gi en anbefaling til aksjonærene om de bør takke ja eller nei.

Om et bud er høyt nok, er det vanskelig for styret å ikke anbefale et bud, siden de må ta hensyn til alle aksjonærene. Dette er krav satt for børsnoterte selskaper regulert av verdipapirhandelloven og presisert i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

– Hvis prisen er riktig, er alt til salgs, sa konsernsjef Bjørn Kjos til Bloomberg da han presenterte flyselskapets kvartalstall 26. april.