Ap vurderer asylmottak i tredjeland

I en ny handlingsplan foreslår danske Socialdemokraterne å opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land og samtidig stenge adgangen til å søke asyl på dansk jord.

– Vi vurderer også muligheten for asylbehandling i tredjeland, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til VG.

– Det å finne et system som er mer rettferdig og bærekraftig og samtidig ta våre internasjonale forpliktelser, er det vi vil jobbe med. Men, da er det en forutsetning at det er et nordisk samarbeid, legger han til.

Hans kollega Mattias Tesfaye i Socialdemokraterne sier de gjerne samarbeider med regjeringer i andre land om å opprette et slikt mottakssenter.

– Det vil for eksempel være helt naturlig hvis skandinaviske land inngår et slikt samarbeid, sier han.

Kvoteflyktninger via FN

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) var positiv til de danske sosialdemokratenes forslag da partileder Mette Fredriksen i februar tok til orde for å fjerne retten til å søke asyl på dansk jord.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa da at han er enig i at framtidas vei inn i Norge hovedsakelig må være som kvoteflyktning, og at tiden med stor strøm av flyktninger til Norge kan være over.

– Norges hovedstrategi bør framover være at de som skal få komme, er kvoteflyktninger via FN, sa han i sin tale til den nordiske arbeiderkongressen SAMAK i Stockholm.

Støre sa imidlertid til NRK at han ikke vil gå inn på sitt danske søsterpartis linje.

– Du skal fortsatt kunne søke asyl i Norge, og vi skal kunne beskytte dem som er forfulgt fra krig, fastslo han.

Humant og rettferdig

Selv om Gharahkhani går langt i å vurdere mottak i land i Asia eller Afrika, fastholder han at det ikke er det samme som danskene eller Frp her hjemme ønsker.

– Det vi har sagt hele veien, og det Jonas har sagt, er at vi skal kunne se nærmere på dette dersom det er på et nordisk eller europeisk nivå. Vi må finne samlende løsninger, og det har ikke Frp forstått. Vi ønsker å ta imot vår andel, men da må vi gjøre det mer humant og rettferdig, sier Gharahkhani.

