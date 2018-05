Vernepliktig antas å ha falt over bord fra KV Nordkapp

innenriks

Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) ble varslet like etter klokken 10 lørdag formiddag. Besetningsmedlemmet ble sist sett om bord på fartøyet i 2.30-tiden natt til lørdag, ifølge HRS. Skipet var da 93 kilometer nord-nordvest av Bjørnøya. Siden den tid hadde skipet forflyttet seg 130 kilometer sørøstover, til like øst for Bjørnøya.

– Fartøyet iverksatte mønstring og søk om bord for å gjøre rede for vedkommende. Den vernepliktige var ikke å finne og er antatt falt over bord, opplyser Sjøforsvaret i en pressemelding.

Ifølge Sjøforsvarets opplysninger ble den savnede sist sett fredag kveld klokken 23.50.

– KV Nordkapp befant seg da nord for Bjørnøya i Barentshavet på en rutinemessig patrulje, opplyser Sjøforsvaret videre.

Hovedredningssentralen satte umiddelbart i gang et koordinert søk etter besetningsmedlemmet. Mens KV Nordkapp har søkt langs sin egen rute nordover, har kystvaktfartøyet Barentshav søkt sørover langs ruten.

Fra Svalbard har Sysselmannens helikopter deltatt i søk. Kystverkets fly fra Bodø deltar, og lørdag ettermiddag var et Orion-fly på vei ut fra Andøya. Dessuten er Sysselmannens fartøy Polarsyssel i transitt fra Longyearbyen.

Kystradio Nord har videresendt nødmeldingen, og flere sivile fartøy fra både Norge og Russland har respondert. Hovedredningssentralen opplyser at det er god sikt og gode søkeforhold i området.

Både HRS og Sjøforsvaret opplyser at den savnedes nærmeste pårørende er varslet.