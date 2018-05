En mann i 20-årene alvorlig skadd i frontkollisjon i Tromsø

innenriks

Troms politidistrikt meldte om trafikkulykken på Twitter like før klokken 19 tirsdag kveld. Frontkollisjonen fant sted på vei 863 like før Kvalsundtunnelen.

De tre skadde, en tenåringsjente og to menn i henholdsvis 20- og 30-årene, ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). To av dem i ambulanse, og den siste i helikopter.

Tilstanden til den skadde mannen i 20-årene er alvorlig, men stabil, mens tenåringsjenta ble lettere skadd.

– Hun er lettere skadd og vil etter hvert bli overført til observasjon eller til aktuell avdeling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNNs pressevakt til iTromsø.

Den tredje personen, en mann i slutten av 30-årene, ble fraktet til legevakt for sjekk.

Riksvei 863 ble stengt en stund etter ulykken, men like etter klokken 21 tirsdag kveld opplyste Troms politidistrikt på Twitter at veien var ryddet og åpnet for trafikk igjen.

(©NTB)