Politiet henlegger etterforskningen av Trump-nominasjon til fredsprisen

innenriks

Nobelinstituttet anmeldte det instituttet mener var en falsk nominasjon i mars. Norsk politi har etterforsket saken, men har nå valgt å legge bort etterforskningen, skriver Nettavisen.

– Saken er henlagt. Vi har ikke tilstrekkelig opplysninger om gjerningspersonen. Vi vet rett og slett for lite om gjerningspersonen, og nasjonalitet er én av de tingene vi ikke vet, sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo politidistrikt.

Nettavisen har tidligere fått bekreftet at en person har misbrukt navnet til en amerikansk politiker for å nominere Trump til fredsprisen for 2018. Det var tidlig snakk om å koble inn FBI i saken, men ettersom norsk politi mener den eventuelle ressursbruken ikke samsvarer med muligheten til å oppklare saken, blir den ikke oversendt til amerikanske myndigheter.

Bysting sier imidlertid at det er åpenbart at nominasjonen er forfalsket.

