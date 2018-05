innenriks

Det britiske selskapet Babcock SAA vant anbudet og skal neste år overta etter Lufttransport, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i over 25 år.

Men anbudet inneholdt ingen krav om virksomhetsoverdragelse, og dårligere lønns- og arbeidsvilkår har ført til at bare 14 piloter har søkt på de i alt 97 pilotstillingene i Babcock.

Striden har ført til at en rekke ambulansefly har blitt og vil bli stående på bakken.

– Når luftambulansetjenesten raseres som følge av at Babcock skal overta, er hele premisset for anbudskonkurransen annullert. Regjeringen må bla opp de nødvendige millionene for at vi kommer oss ut av denne kontrakten, sier Moxnes til NTB.

Hasteforslag

Tirsdag fremmet han hasteforslag på Stortinget om å annullere anbudet. Partiet vil heller forlenge avtalen med Lufttransport og på sikt forberede offentlig drift av tjenesten, i tråd med anbefalingen fra den siste offentlige utredningen om akuttmedisinsk beredskap.

– Det som skjer med luftambulansetjenesten, er en nasjonal skandale. Rødt vil forhindre Veireno-tilstander i lufta. Anbudet må annulleres før luftambulansetjenesten bryter sammen, sier Moxnes.

I forslaget ber Rødt om at Stortinget «ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten, slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap».

– Akutt fare

Moxnes sier at han allerede har fått positive tilbakemeldinger på forslaget fra flere partier i opposisjonen.

– Vi åpner for å diskutere dato for behandling. Men det må skje fort. Vi har ikke råd til å vente i ukevis på at denne krisen blir løst. For hver dag som går, mister vi personell som er helt avgjørende for luftambulansetjenesten. Det er en akutt fare for folks liv og sikkerhet, understreker han.

