Røe Isaksen til USA for å drøfte handelstiltak 

I Washington skal Røe Isaksen møte den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross for å snakke om amerikanske handelstiltak på stål og aluminium.

– Jeg er bekymret for den utviklingen vi nå ser med varsler om handelstiltak både fra USA og Kina, sier statsråden i en pressemelding.

– Dette vil ha negative virkninger for verdensøkonomien og for internasjonalt samarbeid. Global økonomisk usikkerhet tjener ingen. For Norge er det viktig med en fri og åpen verdenshandel med felles kjøreregler, fremholder Røe Isaksen.

Næringsministeren skal også orientere om Norges satsing på havet i den amerikanske kongressen.

I New York skal Isaksen dessuten åpne designutstillingen «Together–Nordic Design» og møte norske tech-gründere.

