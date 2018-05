Thor Gjermund Eriksen fortsetter som kringkastingssjef til 2025

innenriks

Eriksen begynte i NRK i mars 2013 og er inne i sitt sjette år i jobben.

– I tråd med NRKs vedtekter ansettes kringkastingssjefen i et seksårig åremål som kan fornyes én gang, opplyser statskanalen i en pressemelding.

– Styret i NRK er meget godt fornøyd med hvordan Eriksen har ledet NRK de siste fem årene, uttaler NRKs styreleder Birger Magnus på vegne av styret.

Han opplyser at det er satt i gang og gjennomført en rekke tiltak for å sikre at NRK kan utføre sitt allmennkringkasteroppdrag i en tid kjennetegnet av digital transformasjon og et betydelig mer internasjonalt konkurransebilde.

Eriksen takker styret for tilliten.

– Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende og mer krevende oppgave enn å bidra til at NRK opprettholder oppslutningen og fortsatt leverer norsk innhold som binder oss sammen og styrker norsk kultur, språk og demokrati, sier Thor Gjermund Eriksen.

Eriksens lønnsvilkår blir de samme som i dag, men etterlønnen etter utløpet av andre åremålsperiode utvidet fra tre til seks måneder.

