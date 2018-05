Anke fra bedrageridømt far og sønn avvist

innenriks

Dermed blir dommen for grove bedragerier og utroskap som Bergen tingrett avsa i januar, stående, skriver Bergensavisen. Den lød på fengsel i fire år for faren og tre og et halvt år for sønnen.

46-åringen arbeidet i flere år på Haakonsvern med blant annet innkjøp. Millionavtaler ble ifølge tiltalen inngått, blant annet med det amerikanske selskapet Naval Tech. Påtalemyndigheten mener hans far under falskt navn tok imot ordrene til selskapet.

Naval Tech skulle blant annet vedlikeholde og sertifisere militært materiell fra Haakonsvern. Ifølge tiltalen ble delene fraktet til farens garasje hvor de skal ha blitt lagret, pakket om og fraktet tilbake til marinebasen i Bergen. Regningen ble deretter sendt til Forsvaret.

Ifølge dommen er utbyttet anslått til 21 millioner kroner, og Skatt vest og Forsvaret er tilkjent til sammen 10,9 millioner kroner i erstatninger. I tillegg er far og sønn dømt til inndragninger på ti millioner kroner.

