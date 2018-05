Helse Nord-styreleders habilitet ble aldri vurdert

innenriks

Ifølge Dagens Næringsliv vurderte ikke Luftambulansetjenesten og Sykehusinnkjøp Telles habilitet da saken ble behandlet i fjor. Det får administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport til å reagere kraftig.

Han sier selskapet leverte inn en klage da Lufttransport tapte den offentlige kontrakten til Babcock SAA.

– Den eneste grunnen til at vi ikke forfulgte saken, var at vi trodde at habiliteten var vurdert, sier Wilhelmsen.

Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse, som har inngått en kontrakt om rekruttering av piloter med Babcock SAA. Hun er også styreleder i Helse Nord som har ansvaret for driften av seks av Lufttransports ni ambulansefly.

Telle avviser at hun som styreleder i Helse Nord hadde noen påvirkning på hvem som vant milliardkontrakten om ambulanseflyginger eller at hun kunne få vite detaljer om prosessen. Hun sier også det ble gjort habilitetsvurderinger.

Tirsdag kom SV med krav om at Telle trekker seg som følge av krisen i luftambulansetjenesten, ifølge NRK. Også Sp mener Telle bør fratre, om enn ikke permanent.

Samtidig kom både Ap, Sp og SV tirsdag med støtte til kravet fra Rødt om at luftambulansekontrakten brytes og at man heller forlenger avtalen med Lufttransport på ubestemt tid, ifølge VG.

