Neste uke kan det bli streik i NRK

innenriks

NRK-meklingen starter mandag hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt, natt til tirsdag.

Dersom det ikke blir en løsning, tar LO Stat ut 614 NRK-ansatte i streik, mens Norsk Journalistlag tar ut omtrent 1.700 journalister i streik.

LO Stat mekler på vegne av Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon. Norsk Journalistlag mekler samtidig for sine medlemmer.

– NRK har ikke vist vilje til å forhandle så langt. NRK vil bli hardt rammet av en streik, derfor har vi tro på at ledelsen viser vilje til å møte våre krav om blant annet rettferdig lønn i meklingen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

En NRK-streik vil trolig få store og umiddelbare konsekvenser, spesielt for direktesendt radio og TV, nyhetssendingene og nyhetsdekningen og strømming av innhold på nett.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen håper på løsning i meklingen.

– Nå er det slik at vi er blitt enige med tre klubber i de lokale forhandlingene og så er det to vi ikke ble enige med. Nå står vi foran en mekling, som er en del av den normale gangen i et lønnsoppgjør i Norge, og vi får håpe at vi med bistand fra meklingsmannen og de sentrale parter kan komme fram til et resultat. Det er selvsagt veldig viktig å jobbe hardt for det, sier kringkastingssjefen til Kampanje.

Sist gang det var storstreik i NRK var i 2006.

