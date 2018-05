Ny måling: Sp holder stand til tross for sexmeldingsaken

innenriks

Partiet får en oppslutning på 11 prosent på maimålingen til NRK, som er gjennomført av Norstat. Dette er en framgang på 0,3 prosentpoeng fra april.

– Dette viser at velgerne skiller mellom Senterpartiets gode politikk og hendelser som ikke handler om politikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener at velgerne først og fremst er opptatt av de politiske sakene, og trekker fram ambulanseflykrisen som et eksempel på en sak hvor partiet har markert seg tydelig.

Det er stort sett små endringer på målingen, og alle endringene er innenfor feilmarginen.

SV går mest tilbake (- 1,0 prosentpoeng) og får en oppslutning på 6,5 prosent. Arbeiderpartiet er med knapp margin det største partiet med 26,0 prosent og har også den største framgangen siden forrige måling (+0,8 prosentpoeng). Høyre følger hakk i hæl med 25,5 prosent (+0,4 prosentpoeng). Både Venstre og KrF havner under sperregrensen med henholdsvis 3,8 og 3,0 prosents oppslutning. Venstre går fram med 0,1 prosent, mens KrF går tilbake med 0,7 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen følgende (endring i parentes): Frp: 15,9 prosent (+0,1), Rødt: 3,5 prosent (-0,3), MDG: 3,2 prosent (+0,7), andre: 1,6 prosent (-0,3).

