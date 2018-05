Trafikken går som normalt på Østfoldbanen

innenriks

Østfoldbanen ble tirsdag ettermiddag stengt mellom Fredrikstad og Råde på grunn av årets første solslyng, opplyste medievakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor. Først klokka 22.15 tirsdag kveld gikk trafikken som vanlig igjen, melder NRK.

Solslyng oppstår når metallet i skinnene utvider seg på grunn av varmen, slik at skinnene bukter seg. Bane Nor overvåker skinnene, og togene kjører også saktere der det er fare for dette. I aller verste fall kan tog som kjører på skinner som har utvidet seg, spore av.

Tirsdag ble det også meldt om et uhell som følge av solslyng på jernbanelinjen like sør for Vinstra i Gudbrandsdalen. Passasjer Ragnar Møller trodde det var en avsporing.

– Det var så kraftig at bagasje datt ned fra hyllene og folk datt ut i midtgangen, sa han til NRK.

Først etter en halvtime ble toget stanset og kontrollert. Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, bekreftet at to vogner fikk skader.

– Det ble urolig gange på de to bakerste vognene på grunn av solslyng og støtdemperne mellom de bakerste vognene ble skadd, sa Lundeby.

