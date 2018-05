Wara avviser nedprioritering av gjengkriminalitet 

innenriks

– På Frps vakt har det vært en urovekkende utvikling i det kriminelle gjengmiljøet i Oslo, sa Arbeiderpartiets Jan Bøhler i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Søker vi i tildelingsbrevet, eller marsjordren, til politiet i 2018 står det ikke ett ord om organisert kriminalitet eller kriminelle gjenger, la han til.

Bøhler ville derfor vite om Wara vil endre hovedmålet i tildelingsbrevet for å sørge for at politiet måles på innsatsen mot organisert kriminalitet og kriminelle gjenger.

Innvandring

Wara erkjente at utviklingen i Oslo har vært bekymringsfull, men han var opptatt av å ikke «henge seg opp i bokser på et organisasjonskart».

– Det viktigste er politikraften som ligger bak, sa statsråden.

– Det er ikke slik at vi har prioritert dette ned. Men vi har latt Oslo politidistrikt få midler i form av penger og lovhjemler til å bekjempe dette, fremholdt Wara.

Han viste til at kampen mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet må tas både på kort og lang sikt.

– Det viktige er at vi må være helt ærlige når vi gjør den analysen. Det betyr at vi ikke bør utelukke noen ting, heller ikke en diskusjon om innvandring. Også innvandring er en del av forståelsen av det problemet som er der, sa han.

– Denne regjeringen fører en restriktiv innvandringspolitikk for at innvandringen til Oslo skal være bærekraftig. Det tror jeg er veldig viktig for å klare å håndtere utfordringene i Oslo.

Hasteansetter 30

I kampen mot skytehendelsene i Oslo den siste tiden kunngjorde Oslo-politiet nylig at det hasteansettes 30 politifolk. Samtidig settes det opp mobile politiposter for å komme i kontakt med lokalbefolkningen.

– De kommer så raskt vi får dem på plass, mest sannsynlig i løpet av mai. Det er mange som er interessert i å jobbe hos oss, sa Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

Han opplyste at Oslo-politiet umiddelbart vil fylle 30 av de i alt 86 nye stillingene distriktet er tildelt i løpet av 2018. Samtlige av disse blir satt inn i enhet øst, som ledes av John Roger Lund.

I alt har det siden i vinter vært opp mot ti hendelser der skudd er avfyrt i Oslos gater. En person har mistet livet, og flere andre er sendt til sykehus med skuddskader. Flere av sakene er knyttet til kriminelle miljøer og personer politiet kjenner fra tidligere. Mange i miljøene er unge, og politiet merker seg at kriminelle nettverk aktivt verver ungdom.

