Erna Solberg danker ut Kåre Willoch som lengstsittende statsminister fra Høyre

innenriks

– Jeg tenker egentlig ikke så mye over det, sier Erna Solberg om den nye rekorden hun er i ferd med å innkassere. Det er allerede to år siden hun ble den lengstsittende partilederen i Høyres historie. Fredag har hun vært statsminister nøyaktig like lenge som Kåre Willoch (89) fikk sitte ved kongens bord.

Etter en liten tenkepause kommer hun fram til at hun nok skulle ha vært denne rekorden foruten.

– Egentlig er dette litt leit. Ikke at jeg får sitte lenge, men at Kåre Willoch ikke fikk sitte enda lenger da det jo var et borgerlig flertall, sier Solberg til NTB.

1.668 dager

Willoch tiltrådte som statsminister i Norge 14. oktober 1981. Strid om økning i bensinavgiften førte til at Fremskrittspartiet sørget for å felle Willoch i hans andre periode – 9. mai 1986.

Solberg tiltrådte to dager «senere» enn Willoch – i den forstand at hun overtok 16. oktober 2013. Men justert for skuddårsdager, vil hun fredag denne uken – på samme dato som for Willochs avgang – tangere veteranen i antall dager som sittende statsminister.

På oversikten fra Statsministerens kontor står Willoch med 4 år, 6 måneder og 25 dager som statsminister i Norge. Omregnet i antall dager og justert for skuddår – blir det 1.668 dager for både Willoch og Solberg nå på fredag.

Forenkling og omstilling

Solberg mener at Willochs regjeringstid først og fremst huskes for deregulering. Selv mener hun at Solberg-regjeringens fremste oppgave er omstilling – og at det er den største forskjellen mellom de to.

Til uken legger regjeringen fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett med «piler som peker i riktig retning» som bakteppe.

– Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten går ned og alle disse trendene som har vært negative i arbeidsmarkedet viser nå oppsving. Utfordringen nå er å klare å få flere folk inn i jobb av dem som nå står utenfor arbeidslivet, sier hun.

Feil timing

– Av de – tross alt – mindre sakene Solberg-regjeringen en gang vil bli husket for – står plastposeavgiften kanskje høyt på listen?

– Hadde vi innført plastposeavgift i dag, ville vi fått applaus for å gjøre et miljøtiltak. Dette er et historisk eksempel på at timingen var feil. Vi var to år for tidlig ute, sier Solberg.

(©NTB)