NTNU trues med søksmål etter Tidal-avsløring

– Det er ikke opp til oss å trekke noe som helst. Vi står inne for våre funn, sier Nils Kalstad Svendsen, leder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

Onsdag avslørte Dagens Næringsliv at artistene Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er blitt manipulert i strømmetjenesten Tidal, slik at de har fått større utbetalinger. De to superstjernene er medeiere i strømmetjenesten, som i sin tid ble oppkjøpt av Beyoncés ektemann Jay Z. Tidal har base i Oslo.

Truer med søksmål

Datamaterialet er blitt gjennomgått av en gruppe ved NTNUs Center for Cyber and Information Security (CCIS) på oppdrag for DN.

Tidal avviser blankt påstandene, og da selskapet fikk se rapporten fra NTNU, sendte Tidals advokater et krav til en rekke ledere ved NTNU om at rapporten måtte trekkes. Om dette ikke skjer, er de beredt på å både saksøke og skaffe en midlertidig forføyning som forhindrer publisering av rapporten, ifølge DN.

Rapporten er ikke trukket, og NTNU kommer heller ikke til å gjøre det, skriver Adresseavisen.

– Tar det med ro

– Vi tar dette ganske med ro. Vi har bedt dem om å forholde seg til DN. Vi har et ryddig forhold til DN som har levert oss anonymiserte data som vi har analysert, skrevet rapport på og overlevert. Nå er det DN som forvalter disse, sier Svendsen til avisen.

Tidal mener CCIS-rapporten fra NTNU bygger på gale forutsetninger og at konklusjonene den trekker, derfor blir feil, og går til frontalangrep på DN.

– Dette er en svertekampanje fra en publikasjon som en gang har omtalt en av våre ansatte som en «israelsk etterretningsagent» og vår eier som en «dopdealer». Vi forventer ikke annet fra dem enn denne latterlige saken, løgner og falske påstander. Denne informasjonen var stjålet og manipulert, og vi vil kjempe hardt mot disse påstandene, skriver Alisa Finkelstein, presseansvarlig i Tidal i en epost til NTB.

320 millioner falske avspillinger

En av forskerne som utførte analysen, Katrin Franke, sier til Adresseavisen at de kun fikk rådata, med tall og bruker-identifikasjon.

– Det er ikke sannsynlig at 180 mennesker har trykket på samme sang, på 180 ulike enheter i samme millisekund, sier hun.

I rapporten står det: «Gjennom avansert statistisk analyse har vi kunne slå fast at det har foregått manipulasjon av dataene i visse perioder. Manipulasjonen ser ut til å rette seg mot et svært spesifikt sett med sanger, knyttet til to distinkte album», heter det i deres konklusjon.

Albumene det er snakk om er «Lemonade» av Beyoncé og «The Life of Pablo» av Kanye West. Til sammen er det funnet mer enn 320 millioner falske avspillinger, og mer enn 1,7 millioner brukerkontoer er berørt, ifølge DN.

