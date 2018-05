Forsikringsselskapene har fått de første meldingene om flomskader

innenriks

– Vi følger utviklingen tett og har allerede mottatt de første telefonene om flomskader. Vi har satt skadeapparatet i beredskap for å kunne håndtere et stort antall henvendelser om nødvendig, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

Den økende vannføringen i vassdrag på Østlandet gjør risikoen for vannskader stor for både bedrifter, gårdsbruk, butikker og private boliger. Alle bes nå å gjøre det de kan for å minimere risikoen for skader.

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Samtidig melder SpareBank 1 Forsikring at det har vært unormalt kaldt mange steder i vinter, og at de venter å få inn mange skader som skyldes frost og snøsmelting utover sommeren. I begynnelsen av mai er det meldt flere frostskader for 2018 enn i 2015, 2016 og 2017 til sammen.

– Frost er én årsak, men det er slitasje og gamle rør og vannsystemer som har forårsaket flest vannskader de siste årene, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

