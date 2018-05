Glomma stiger raskere enn antatt, flere er blitt evakuert. 

innenriks

Det stiger raskere enn tidligere forutsett i både mindre felt og hovedvassdraget, melder varsom.no

– Det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både fredag og lørdag, sier vakthavende hydrolog på flomvarslingen, Elise Trondsen.

Det ble fredag varslet om flomfare på rødt nivå i Glomma ned til Elverum. Fra lørdag er det ventet at flommen vil gå helt ned til starten av Vorma.

Folk er evakuert fra hus i Nes i Buskerud og fra Trysil, Tynset og Årnes i Hedmark.

Risikerer å måtte legge ned campingplass

På Liodden Camping i Akershus ble hyttebeboere vekket fordi de måtte evakueres, skriver NRK. Campingplasseier Frode Salvesen tror det er skader for rundt 1 million kroner.

– Det er helt grusomt. Hvis det kommer mer vann nå, så kan jeg bare legge ned, sier Salvesen.

På Nesbyen i Hallingdal sperret bilsjåfører opp øynene da de så lokale innbyggere stå på vannbrett etter en bil i flomvannet, skriver VG.

Videre er det bilder av elver som har steget betraktelig. Frank Niva i Elverum satt med vann opp til føttene på torsdag. Fredag hadde vannstanden økt så mye at han ikke kunne sitte lenger.

– Vannstanden har økt med tre meter, forteller Niva til Aftenposten.

E6 med 50 km/t-fartsgrense

Statens vegvesen valgte fredag ettermiddag å sette ned fartsgrensen på E6 ved Fåvang i Gudbrandsdalen til 50km/t.

Vannmassene har ført til trøbbel for lastebiler og andre tungvektsbiler. Statens vegvesen opplyser at E6 ved Fåvang kan bli stengt på kort varsel, her finnes det ikke noen lokale veier hvor biler over 7,5 tonn kan bli omdirigert til.

Skaper trøbbel for Tour of Norway

Flommen kan også skape trøbbel for sykkelentusiaster, Tour of Norway står i fare for å måtte endre på rittet som følge av vannmassene. Årets utgave av rittet skal starte 16. mai, og åpningsetappen fra Svelvik til Horten er spesielt utsatt for påvirkning fra vannmassene i Drammenselva, skriver procycling.no.

– Prognosene vi har for første etappe sier at en del av Mjøndalen kommer til å ligge under vann og dermed ikke være farbar, sier Anders Linnestad, teknisk direktør i Tour of Norway.

Avslutningsetappen med målgang på Lillehammer kan på sin side bli berørt av Glomma og Gudbrandsdalslågen, som begge er i flomsone rød.

Rødt farenivå

I flomvarselet advarer NVE om at konsekvensen av flommen kan bli flere stengte veier og bruer, og omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på både bebyggelse og infrastruktur.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, opplyser NVE.

Folk bes om å følge med på både værprognoser, værradar og oppdateringer på Varsom.no for å holde seg oppdatert på situasjonen. Verdier må flyttes bort fra utsatte områder, blant annet gjelder dette campingvogner langs elver og bekker. Videre understrekes det at dreneringsveier og stikkrenner bør renses, mens vannveier og avløpsrør må holdes fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

