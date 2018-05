Ap mener regjeringen bryter forsvarsavtale med stridsvognutsettelse

innenriks

– Regjeringen velger å bryte avtalen om landmakt bare et halvt år etter at den ble inngått. Da stemte regjeringspartiene for at Hæren skulle få nye stridsvogner i 2019. Nå skal nye stridsvogner først komme tidligst i 2025, sier Aps utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

Stortingets bestilling til regjeringen var å legge fram en sak om lån eller leie av stridsvogner tilgjengelig fra 2019. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser til at regjeringen har forfulgt dette sporet så langt det har latt seg gjøre.

– Når det gjelder lån og leasing av stridsvogner, er det ikke kapasitet tilgjengelig, slik noen trodde det skulle være. Det lot seg ikke gjøre å oppfylle det kravet, sier han til NTB.

Huitfeldt er også svært kritisk til helikopterløsningen regjeringen legger fram i revidert budsjett, som ble lagt fram tirsdag. At det blir bare tre Bell 412-helikoptre fast stasjonert på Bardufoss, innebærer at dagens transportberedskap for politiet ikke kan videreføres, fremgår det.

– Forslaget om å kutte antall helikoptre hos Hæren i Troms fra ni til tre betyr en klar svekkelse både av Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge, sier hun.

Ap ble i fjor høst enig med Høyre, Frp, KrF og Venstre om en plan for fremtidens landmakt – altså Hæren og Heimevernet. Dermed falt den siste brikken på plass i puslespillet om hvordan fremtidens norske forsvar skal se ut.