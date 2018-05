Høie advarer mot å skrote kontrakt om luftambulansen

innenriks

Å skrote kontrakten og la Lufttransport fortsette å ha operatøransvaret, vil i praksis bety at tjenesten driftes ulovlig, framholdt Høie da han tirsdag redegjorde for den akutte krisen i luftambulansetjenesten.

– Ved å avslutte avtalen med Babcock og videreføre samarbeidet med dagens operatør, ville vi derfor stått uten et lovlig tjenestetilbud til landets befolkning. Jeg vil sterkt advare mot at vi kommer i en slik situasjon, sa Høie.

Hasteforslag

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med det britiskeide Babcock, som vant anbudet over Lufttransport, annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen, men det er allerede klart at forslaget har støtte fra Ap, Sp og SV.

KrF er dermed på vippen og kan avgjøre saken. Men hva partiet vil lande på, blir først avgjort i komiteen, får NTB opplyst. Partiet ønsker imidlertid en utredning av om luftambulansen bør drives i offentlig/ideell regi eller av kommersielle.

– Ikke noe galt med anbudet

Overføringen av kontrakten fra Lufttransport til Babcock har ført til en strid om pilotenes arbeidsforhold, noe som har gitt en akutt krise i luftambulansetjenesten. Tirsdag sto tre av ni ambulansefly på bakken, mens to bare var i delvis drift.

Men til nå har ikke luftambulansestriden ført til alvorlige konsekvenser for liv og helse, fastslår Høie, som tirsdag listet opp en rekke tiltak som er iverksatt for å avhjelpe krisen.

I redegjørelsen understreket han også at anbudet om å drifte tjenesten skjedde på lovlig vis, og at Lufttransport må være seg sitt ansvar bevisst for å ivareta en sømløs overgang inntil Babcock overtar i juli neste år.

– Betydelige konsekvenser

– Kontrakten med Babcock kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for de regionale helseforetakene, sa Høie, med trykk på «betydelige».

– Dette vil ha store økonomiske konsekvenser for helsetjenesten, fastslo han.

Fra flere hold har det kommet skarp kritikk mot at krav om virksomhetsoverdragelse ikke var en del av anbudet.

– Fire ganger har tjenesten vært lagt ut på anbud, men krav om virksomhetsoverdragelse, eller overføring av personell, har aldri vært tilfelle, framholdt Høie.

– Nedslående

Opposisjonen var ikke fornøyd med Høies redegjørelse.

– Stortinget må kunne forvente at en helseminister hever fanen for pasientrettigheter høyest. I dag ligger tre av luftambulansens baser i Finnmark og Troms nede. Dette er en varslet krise, sa Ingvild Kjerkol (Ap), som minnet om at dagens situasjon allerede i 2013 ble beskrevet som en stor risiko.

– Råd fra faglig hold er ikke blitt lyttet til, fastslo hun, mens Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer på at Høie ikke tok selvkritikk i sin redegjørelse.

– Jeg hadde forventet større ydmykhet. Det er bare flaks at liv ikke har gått tapt, sa Toppe, som mener det er opplagt at kontrakten må annulleres.

– Det vil koste. Men det vil også koste å la være, sier hun.

