Regjeringen strammer inn oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – når hun tirsdag legger fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn det statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner – noe som er 5,6 milliarder kroner lavere enn i forslaget til statsbudsjett i fjor høst.

Neppe utgiftskutt

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier til NTB at det er lite sannsynlig at den reduserte oljepengebruken reflekterer utgiftskutt i samme størrelsesorden.

– Min gjetning er at dette i første rekke reflekterer nye anslag, for eksempel på ledigheten, som vil gi lavere utgifter til dagpenger. Det kan også tenkes at vi har fått høyere anslag på trendvekst i fastlandsøkonomien, som gjør at man kan senke uttaket av oljepenger, sier Dørum.

Lavere ledighet

Nøkkeltallene som regjeringen la fram klokken 8, indikerer at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.

Regjeringen slår fast at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid. Forventet ledighetstall (AKU-tallene) anslås til 3,8 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i det siste anslaget fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 0,2 prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bedringen i arbeidsmarkedet kommer raskere enn ventet, heter det fra regjeringen.

– Dette stemmer med den virkeligheten vi ser utenfor vinduene våre og som våre medlemmer forteller oss om, sier Dørum til NTB.

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligger over den historiske trenden, fastslår regjeringen. Veksten anslås til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noe som er på linje med det regjeringen la opp til i statsbudsjettet.

Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen) anslås dermed å være nøytral på 0,1 prosentpoeng.

– Revidert budsjett skal normalt ikke inneholde store endringer hvis ikke særskilte forhold skulle tilsi det, men det har ikke vært noen slike særskilte forhold den siste tiden. Det er derfor betryggende at de opprettholder innretningen fra statsbudsjettet i høst, som gir en veldig forsiktig påvirkning på norsk økonomi, sier Dørum.

Regjeringen legger fram hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45.