Russ i voldsomt slagsmål i Sørkedalen

innenriks

– De har trolig ikke fått alvorlige skader. En overstadig beruset person er også tatt med i ambulanse og kjørt legevakt, skriver politiet i Oslo på Twitter.

De første meldingene om hendelsen kom like før klokken 2, og et større antall ambulanser og politibiler rykket ut.

– Det går hardt for seg og skal være kaotiske tilstander. Det kastes gjenstander og 15–20 personer slåss, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

Til VG opplyser operasjonslederen at det dreier seg om fire russebusser og et hundretalls russ, og at ingen får dra fra stedet før politiet har oversikt over hendelsen.

Politiet har satt opp sperringer på veien inn mot Sørkedalen, og russebusser på vei inn i området må snu.

(©NTB)