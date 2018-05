Artistorganisasjon anmelder Tidal 

innenriks

GramArt er landets største interesseorganisasjon for norske artister med 3.000 medlemmer. Daglig leder Elin Aamodt sier en anmeldelse til Økokrim er nødvendig for å få en full gjennomgang av påstandene om juks i Tidal.

– Hvis avsløringene i DN medfører riktighet, er dette et grovt tillitsbrudd. Vi ønsker med denne anmeldelsen å få alle fakta på bordet. Hvis gjennomgangen viser at det har foregått en manipulasjon av strømmetallene som har gått utover våre medlemmer, vil vi iverksette tiltak for å sikre at våre medlemmer får det de har krav på, sier Aamodt i en pressemelding.

Hun sier tillit til strømmetjenestene er vesentlig for artistene og at det er viktig å reagere og raskt på anklagene som er kommet.

Også Fono, foreningen for norske uavhengige plateselskaper, besluttet å anmelde Tidal, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

– Fono ønsker at Økokrim undersøker de forhold som nylig er fremkommet i pressen, rundt Tidals mulige manipuleringer av egne streamingtall. Fono ønsker med dette å få klarhet i om det foreligger straffbare forhold, skriver styreleder Larry Bringsjord i Fono i en uttalelse til DN.

Dagens Næringsliv skrev 9. mai at Beyoncé og Kanye Wests lyttertall på den norskutviklede strømmetjenesten Tidal er manipulert, noe som skal ha gitt de to superstjernene og deres plateselskaper utbetalinger på bekostning av andre artister. Tidal nekter for at det har foregått manipulasjon.

Mandag ble det kjent at musikkrettighetsorganisasjonen TONO anmelder strømmetjenesten Tidal til politiet etter avsløringen om at lyttertallene til de to artistene skal være kunstig blåst opp.

(©NTB)