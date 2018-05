Opptil 40 personer i masseslagsmål på Aker Brygge

innenriks

– Vi fikk første melding klokken 19.41, og det var rimelig kaotisk og hektisk i en periode. Vi hadde flere enheter i nærheten, så vi sendte godt med folk. Det er generelt mye folk på Aker Brygge og det var inne på et utested med andre gjester, så vi visste det ville bli vanskelig å få oversikt, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NTB.

Han sier politiet brukte flere minutter på å få kontroll på situasjonen ettersom de involverte fortsatte slagsmålet etter at de kom på plass.

– Vi har ikke full oversikt over bakgrunnen for slagsmålet, men det dreier seg om to grupperinger, romfolk som sannsynligvis har hatt en konflikt over tid. Den ene gruppen sitter i et selskap når den andre gruppen brått kommer løpende inn på utestedet. Vaktene på TGI maktet ikke å stanse dem, sier Guldbrandsen.

Resultatet er ifølge operasjonslederen at to menn er pågrepet og blir siktet for kroppsskade, en person er innbrakt og en håndfull personer er bortvist fra stedet. Flere forhold, deriblant hindring av en offentlig tjenesteperson og unnlatelse av å etterkomme politiets pålegg, blir anmeldt.

– Skadeomfanget er så å si neglisjerbart. Det dreier seg om noen mindre skader på noen involverte, men ikke noe alvorlig, sier Guldbrandsen.

Han opplyser om at de fleste involverte var i aldersgruppen 30-40, men at noen av de bortviste er helt nede i 20-årene.

(©NTB)