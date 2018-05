Politiet har hatt hendene fulle 17. mai – fyll og uro flere steder

innenriks

I hovedstaden startet nasjonaldagen med i et slagsmål på Ekeberg i Oslo, der flere russ var involvert.

– Vi fikk melding klokken 07.05 om at det befant seg rundt 200 russ på stedet, det var parkert rundt ti busser der, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

En av ungdommene ble sendt til legevakten etter å ha vært bevisstløs som følge av vold, mens en annen ble pågrepet av politiet for voldsbruk, opplyser politiet på Twitter.

Noen timer senere meldte politiet at ungdommer hadde avfyrt skudd med softgun inne i en T-banevogn. Gjerningspersonene var torsdag ettermiddag ennå ikke funnet, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

I 13-tiden måtte politiet rykke ut til Sandvika stasjon i Bærum. Tolv berusede ungdommer løp rundt i togsporene, noe som en tid medførte forsinkelser i togtrafikken.

Angrep på Aker Brygge

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at en Tesla-fører råkjørte på Aker Brygge i Oslo. Det viste seg at føreren og passasjerene rømte fra tre menn som skal ha angrepet dem.

De tre mennene var beruset ifølge de fornærmede. De skal ha trodd Teslaen var en drosje, og det oppsto klammeri da sjåføren sa at det ikke var tilfelle. Sjåføren fikk et kutt i låret, mens en kvinnelig passasjer ble slått og dyttet.

Til tross for bråk og uro flere steder, inkludert et masseslagsmål på Aker Brygge-restauranten TGI Friday's, har dagen gått greit for politiet.

– Det har vært en aktiv dag med mye folk ute, men det har gått greit. Det har ikke vært noen store hendelser, sa Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo-politiet, fredag ettermiddag.

Flere bortvist fra utesteder

I Tromsø ble flere berusede personer bortvist fra utesteder i løpet av dagen. Tre menn ble bortvist fra sentrum etter å ha havnet i slåsskamp på et utested. En av mennene ville ikke føye seg etter beskjeden fra politiet, og kom tilbake til utestedet. Det førte til at han ble pågrepet.

I en annen hendelsen ble en mann i 20-årene pågrepet etter å ha klappet til en 13-åring på et serveringssted.

Dagen har likevel generelt gått greit for seg i fylket.

– Men det har vært en tre-fire personer som har fått i seg litt for mye å drikke og blitt vanskelige, sier Steinar Gudmundsen, operasjonsleder i Troms politidistrikt til NTB. Han opplyser at det ikke har vært noen alvorlige hendelser.

Falsk anmeldelse

I Sula meldte en beruset mann fra til politiet om at en person var skadd i en knivstikking. Det viste seg å være tull, og mannen ble anmeldt for falsk anmeldelse, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

I Drammen ble en utagerende mann pågrepet på Bragernes torg etter å ha slått til flere personer, ifølge Sørøst politidistrikt.

Heller ikke i Bergen gikk dagen helt rolig for seg. Rundt klokken 16.30 ble en beruset mann satt i drukkenskapsarrest etter å ha skapt uro, og en time senere pågrep politiet en mann.

Dette etter at han hadde truet ansatte og knust glass på et utested.

