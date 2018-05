Stor skogbrannfare flere steder i landet

innenriks

Ifølge Yr.no er Skrimsletta i Kongsberg det området der skogbrannfaren er aller høyest.

Skogbrannfaren er også satt til meget høy flere andre steder i Buskerud, deriblant Konnerud i Drammen og Todokk i Nes kommune. Den samme faregraden er satt for enkelte steder i fylkene Akershus, Telemark, Vest-Agder, Troms og Hedmark.

I det sistnevnte fylket brøt det ut en skogbrann rundt fem kilometer nord for byen Brumunddal i Ringsaker kommune onsdag ettermiddag.

– Årsaken var at et tre veltet over en høyspentledning, noe som antente gresset, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad om brannen som ble slukket på kvelden samme dag.

Torsdag brøt det ut gressbranner på Veavågen i Rogaland-kommunen Karmøy, Ørje i Østfold, Sandsli i Hordaland og Bergen-bydelen Bergen. Overfor NRK har Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) bedt folk om å være forsiktige.

– Det begynner å bli grønt ute nå og da minker skogbrannfaren. Det er verst nå på våren når gress, trær og busker er gamle og tørre, sa avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen til kanalen.

– Man kan holde seg oppdatert via skogbrannvarselet til YR, men vær obs på at varselet er litt forsiktig, så man bør være litt ekstra årvåken i denne perioden, la Pedersen til.

(©NTB)