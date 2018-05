To unge menn dømt for å ha forfalsket legeerklæringer

innenriks

Forfalskningene ble avslørt av rektoren ved skolen der de to mennene var elever, og de ble dermed politianmeldt. Rektoren hadde tatt kontakt med legesenteret de falske legeerklæringene var oppført at de var skrevet ut fra, men legesenteret kunne avkrefte at de hadde skrevet ut legeerklæringene, skriver Romerikes Blad.

Nå er de to mennene dømt til 21 dagers betinget fengsel og 7.500 kroner i bot for dokumentforfalskning.

22-åringen forklarte i retten at han hadde levert forfalskede legeerklæringer minst 20 ganger for å overholde fraværsgrensa og dermed bestå skolegangen. 18-åringen anslo at han hadde gjort det 15–20 ganger.

Forfalskningene skjedde i perioden 29. november 2016 til 31. oktober 2017. Begge mennene tilsto å ha levert forfalskede legeerklæringer til skolen, noe som ble vektlagt i formildende retning. Nedre Romerike tingrett påpeker samtidig at forfalskningene pågikk i nesten ett år, og at allmennpreventive hensyn derfor gjøres gjeldende.

– Jeg jobbet som bartender og servitør ved siden av skolen, og med den nye fraværsgrensa klarte jeg ikke å samkjøre. Det ble sene kvelder på jobb, noen ganger var jeg ikke hjemme før klokka fire på natta, og da klarte jeg ikke alltid å komme meg opp om morgenen. Jeg hadde ikke noe valg hvis jeg skulle bestå skolen, sier 22-åringen til avisen. Han ble utvist etter at forfalskningen ble avslørt.

– Det er ingen tvil om at det tidvis foregår forfalskning av offentlige dokumenter både når det gjelder attester og vitnemål, men akkurat dette er en relativt ny problemstilling – og det har selvfølgelig sammenheng med at fraværsgrensa også er ganske ny, konstaterer fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, John Arve Eide.

(©NTB)