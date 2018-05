Over 50 personer isolert etter jordskred i Trøndelag

innenriks

Klokken 23.44 fredag kveld fikk politiet melding om at det hadde gått et jordskred over fylkesvei 305 vest for Slørdal i Snillfjord kommune i Trøndelag. Det har ikke kommet meldinger om at noen personer er savnet, men skredet har tatt med seg deler av veien og den er derfor stengt inntil videre.

– Tre personer ble evakuert fra en hytte i nærheten, mens en annen hytte ble sjekket og funnet tom, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

En geolog jobber lørdag morgen på stedet.

Det er ingen omkjøringsmulighet for dem som befinner seg vest for rasstedet på fylkesvei 305.

Ordfører i Snillfjord, John Lernes, sier til Adresseavisen at kommunen nå har satt krisestab. De har forsikret seg om at ingen av dem som er isolert som følge av skredet har medisinske behov.

– Det er mange hytter og noen campingplasser innover der, i tillegg til at det er rundt 50 fastboende, sier ordføreren.

Ifølge avisen skal skredet være rundt 50 meter bredt og opp mot 500 meter langt.

