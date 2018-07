Oslo Børs med opptur for fjerde dagen på rad

innenriks

Oslo Børs startet uken med en nedgang, men vinden snudde tirsdag, og børsen har hatt en opptur hver dag siden ukestart, hvor hovedindeks lå på 863,03 poeng.

Til tross for en oppgang på hovedindeksen er det flere av de mest omsatte aksjene fredag som hadde nedgang. Equinor, som hadde en oppgang torsdag, gikk fredag ned med 0,6 prosent. Dagens største taper var XXL, som gikk ned med hele 26 prosent, etter at selskapet leverte et skuffende andre kvartalsresultat.

Det var ikke bare negative tall på de store selskapene. Telenor avsluttet uken med en oppgang på 1,8 prosent, og Petroleum Geo-Services hadde en oppgang på 3 prosent.

I Europa ellers var det en rød dag, hvor alle de ledende børsene hadde en nedtur. DAX 30 i Frankfurt gikk mest ned, med 1,2 prosent. CAC 40 i Paris gikk ned 0,5 prosent. FTSE 100 i London gikk ned 0,2 prosent.

Nordsjøoljen, som har variert mellom svake nedturer og oppturer gjennom uka, ble fredag ettermiddag omsatt for 73,17 dollar fatet, en liten oppgang i forhold til ukestarten, hvor ett fat ble omsatt for 72,67 dollar.

