Ap krever handling fra landbruksministeren

innenriks

Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk. Avlinger er ødelagt og bønder over store deler av landet har problemer med å skaffe tilstrekkelig fôr til dyrene.

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet etterlyser nå handling fra regjeringen og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Det er helt nødvendig at landbruksministeren tar nye grep og sørger for at regjeringen bidrar med tilstrekkelig ressurser for å hindre at tørken utvikler seg til en større og langvarig krise for norsk matproduksjon, sier han.

Landbruksministeren har invitert bondeorganisasjonene til et møte førstkommende mandag for å diskutere tørkekrisen. Under møtet vil bondeorganisasjonene be regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av den norske matforsyningen.

– Vi forventer at regjeringen kommer med klare og konkrete tiltak etter møtet på mandag og at det stilles ekstra ressurser til rådighet for å løse denne ekstraordinære situasjonen, sier Aasland.

