Ivar Nikolaisen er ny vokalist i Kvelertak

I en pressemelding fra metalbandet sier 39 år gamle Nikolaisen at han ikke har noen planer om å kopiere sin forgjenger.

– Erlend er en løve. Jeg er ei lita rotte! Men denne rotta er rimelig forbanna og full av smitte og pestilens, klar for å spre faenskap til nye høyder! Men mest av alt ser jeg fram til å aldri gå på jobb igjen, sier han.

Allerede fredag kveld gjør Kvelertak sin første opptreden med ny besetning foran publikummet på Fjellparkfestivalen.

Ikke helt ny

Nikolaisen har gjort gjesteopptredener for Kvelertak siden 2009 og bidro med vokal på låten «Blodtørst» allerede på bandets debutalbum «Kvelertak» året etter. Han var i mange år vokalist i punkbandet Silver og synger også i The Good The Bad And The Zugly.

39-åringen er bror til artistene Emil, Hilma og Elvira Nikolaisen.

– Jeg har vært stor fan av Kvelertak helt siden jeg så dem første gang for snart ti år siden. Det er en ære å få lov til å ta del i maskineriet, sier Nikolaisen i pressemeldingen.

Hjelvik overrasket

Kvelertak ble startet i 2007 og platedebuterte tre år senere. I fjor hadde de igjen æren av å varme opp for selveste Metallica på turné, etter at de første gang turnerte med bandet i 2014.

Bandet skal fullføre sommerens turnéprogram, før de går i studio til høsten for å spille inn neste album med planlagt utgivelse i 2019, heter det i pressemeldingen.

Mandag denne uken sjokkerte Hjelvik fansen da han på Facebook offentliggjorde at han er ferdig som Kvelertaks frontfigur.

– Det å ha vært med på å etablere et suksessfullt band, har vært gøy og givende, men det har også vært intenst og utfordrende. Det har slitt på meg. Etter hvert som vi har utviklet oss personlig og profesjonelt, så har målene, ønskene og motivasjonene endret seg og ført oss i forskjellige retninger, skrev han på bandets Facebook-side.

