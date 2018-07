Wilhelmsen dropper milliardoppkjøp i USA

innenriks

Årsaken til at oppkjøpet går i vasken er at amerikanske myndigheter, gjennom konkurransemyndigheten Federal Trade Commission, har fått medhold i sitt ønske om å blokkere oppkjøpet, skriver E24.

– Vi er uenige med synet til amerikanske konkurransemyndigheter. Dette ville ha vært en viktig strategisk investering for konsernet, som vi mener ville ført til bedre tjenester og bedre priser for våre kunder. Vi er derfor skuffet over at vi ikke vil kunne gjennomføre denne avtalen, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen i en uttalelse.

Singapores konkurransetilsyn poengterte i mai at handelen vil føre til betydelig mindre konkurranse i markedet for leveranse av vannrensende kjemikalier.

Partene har blitt enige om at Wilhelmsen betaler Drew Marine et termineringsgebyr på 20 millioner dollar, eller 164 millioner med dagens kurs. Wilhelmsen bokfører dette i regnskapet for andre kvartal.

(©NTB)