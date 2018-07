Én skadd da kajakk traff buss i Trøndelag

innenriks

Politiet meldte om ulykken rundt klokken 7 mandag morgen.

– Vi fikk melding om at en kajakk har løsnet fra en henger og gått i vinduet på en buss, operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Den skadde ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim. Sykehuset opplyser mandag ettermiddag at mannen har alvorlige skader, men at tilstanden er stabil.

Viggjatunnelen i Skaun kommune ble stengt som følge av ulykken, men ble gjenåpnet klokken 8.45.

Bilen som fraktet kajakken på taket kjørte fra stedet etter ulykken, trolig var føreren ikke klar over hva som hadde skjedd. Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen som kjørte bilen.

– At last forårsaker ulykker er kjent, men at en buss blir truffet er ikke så vanlig. Vi ønsker at man sikrer lasten godt, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen.

