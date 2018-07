Svært lav vannstand over hele landet

innenriks

Direktoratet baserer sine målinger på mellom 400 og 500 målepunkt over hele landet, skriver NRK.

– Det er veldig liten vannføring mot det som er normalt for juli. Kartet viser røde tall for hele landet, sier hydrolog Inger Karin Engen i NVE til kanalen.

Grunnvannstanden er lav over hele Sør-Norge og Trøndelag. Også i Nordland, Troms og Finnmark er vannstanden og grunnvannstanden lav.

– At vannstanden er så lav over så store deler av landet, er spesielt. Jeg kan ikke huske at det er skjedd i løpet av de siste tretti årene, sier Engen.

NVEs eldste grunnvannsstasjon, som ligger på Groet i Telemark, har ikke hatt så lave målinger siden den ble etablert i 1949.

Tørken som har rammet Sør-Norge er den verste siden 1947, og den har ført til krise i jordbruket, hvor bøndene sliter med å skaffe nok fôr. Flere steder er det innført vanningsforbud for privathusholdninger som følge av tomme vannmagasiner.

