Varsler regn- og tordenbyger til åpningen av Norway Cup

innenriks

Verdens største fotballturnering for unge sparkes i gang lørdag, og den rekordvarme sommeren har ført til tørre gressmatter på Ekebergsletta. Det kan se ut til å endre seg i helgen.

– Det er fortsatt et stykke fram, men lørdag er det varslet kraftige regn- og tordenbyger i Oslo. Det har vært såpass lang tørke denne sommeren at det vil være gunstig for noen, men for dem som ønsker seg en sommerhelg, kan det bli veldig vått, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det varslede regnet ønskes velkommen av generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

– Vi trenger regn for å nå mykhetskravet i gresset, for underlaget er utfordrende. De unge spillerne tenker ikke på været i det hele tatt, for de vil bare spille fotball. Det er kun voksne som ikke klarer å kle seg, som tenker på vær, sier han til NTB.

Norway Cup er verdens største fotballturnering, og til årets utgave er det påmeldt 1.900 lag. Rundt 30.000 deltakere er ventet til turneringen. Norway Cup 2018 starter lørdag 28. juli og varer én uke.

(©NTB)