Fiskemel eksploderte i silo i Nordland – ingen skadd

Salten Brann IKS på Meløy meldte klokka 22.30 at de var på vei for å sjekke ut en automatisk brannalarm på stedet. Samtidig meldte politiet i Nordland på Twitter om eksplosjon ved en silo på et fabrikkanlegg på Furøy/Halsa.

Politiet var på stedet en drøy time senere og opplyser at det var støv fra fiskemel som hadde antent og ført til eksplosjonen. Saken etterforskes.

– Det er ikke rapport om skadde personer. Vi fikk melding via brannvesenet som fikk melding klokka 22.20. Det er ingen ild på stedet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved politiet i Nordland til NTB.

