Brannvesenet har kontroll på skogbrann i Grue i Hedmark

– Brannvesenet har nå kontroll på brannen og den er for det meste slukket, opplyste operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt i 18.30-tiden onsdag kveld.

Skogbrannen startet noen timer tidligere i det små i området nord for Kongsvinger, like ved svenskegrensa. Den ble tidlig anslått å strekke seg over et område på 40 mål, men senere på ettermiddagen opplyste brannvesenet at brannen hadde spredd seg til et område på rundt 100 mål, melder NRK.

Selv om brannen umiddelbart ble betegnet som ganske liten, førte kraftige vindkast til at den spredde seg raskt, opplyste brannmannskapene på stedet.

– Det blåser kraftig på stedet. Brannen går nordover og har krysset fylkesvei 201. Brannvesenet har godt med ressurser, opplyste operasjonsleder Brun to timer før brannvesenet hadde fått kontroll.

Bedt om å holde seg unna

Et brannhelikopter ble sendt til skogområdet og bidro i slukkingen, og Sivilforsvaret sendte også mannskaper som bisto.

Det er ingen bebyggelse i området som brant, og det var derfor ingen umiddelbar fare for at flammene skulle nå hus.

Lenge forsøkte brannvesenet å omringe brannen, men slet med den kraftige vinden og uregjerlige vindkast. Glåmdalens reporter på stedet fortalte at brannvesenet oppfordret folk til å holde seg unna, slik at brannbilene kom seg fram.

Var i området

En kvinne som befant seg ved Frysjøen tidligere onsdag, sier hun er glad hun ikke var der da det begynte å brenne.

– Hadde jeg vært der lenger, hadde jeg kanskje ikke kommet ut igjen, sier kvinnen til Glåmdalen.

